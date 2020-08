OTRA DECEPCIÓN DE FERRARI EN F1: VETTEL Y LECLERC, ELIMINADOS EN LA SEGUNDA RONDA DE CLASIFICACIÓN EN BÉLGICA

Los pilotos de la Scuderia no superaron la Q2 y Hamilton se quedó con la pole en el circuito de Spa-Francorchamps. “Sencillamente, no tenemos más”, lamentó el alemán.

No es la temporada soñada para Ferrari ni mucho menos. La Scuderia sufre cada ver que sus pilotos salen a la pista. Y en Bélgica no fue la excepción. El alemán Sebastian Vettel y el monegasco Charles Leclerc han sido eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la sesión de calificación para el Gran Premio de Bélgica y han sumado una nueva decepción en un Mundial de F1 que se empeña en mostrar la triste realidad del equipo italiano.

Esta vez el circuito de Spa-Francorchamps no fue un lugar feliz para los pilotos de Il Cavallino Rampante. En el 2019 las máquinas rojas habían logrado los dos primeros lugares en la clasificación pero este año estuvieron muy lejos: Charles Leclerc finalizó 13º y Sebastian Vettel en el 14º lugar.

Ya no pueden ocultar más la frustración. El piloto alemán de 33 años, quien no seguirá en Ferrari la próxima temporada, no puso excusas. “No tenemos nuevas piezas… no es tan sencillo. Es difícil, lo probamos todo; pero, sencillamente, no tenemos más”, explicó el cuádruple campeón del mundo (2010-13, con Red Bull) al canal de televisión alemán RTL.

Vettel también dijo que van a dar el máximo en la carrera de este domingo pese a protagonizar otra triste jornada para la escudería más laureada de la historia de la categoría reina del automovilismo.

“No tendría tiempo para explicar todo lo que sucede. En la carrera intentaremos darlo todo; nunca se sabe, a lo mejor llueve… será difícil, pero intentaremos darlo todo”, explicó el competidor germano, quien vive sus días más grises en la Fórmula 1 tras cosechar 53 victorias y con 57 ‘poles’ en su trayectoria.

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial, fue quien marcó el mejor tiempo en la etapa de clasificación y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Bélgica, la séptima carrera del año en que la competencia sufrió modificaciones y retrasos por la pandemia de coronavirus.

Hamilton amplió a 93 su propio récord histórico de ‘poles’ en la categoría reina y partirá adelante junto a su compañero Valtteri Bottas. El holandés Max Verstappen (Red Bull) y australiano Daniel Ricciardo (Renault) ocuparán la segunda fila. Por su parte, el español Carlos Sainz (McLaren) terminó séptimo en la calificación y el mexicano Sergio ’Checo’ Pérez (Racing Point) acabó octavo, por lo que ambos afrontarán la carrera desde la cuarta fila.