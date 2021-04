PACHU PEÑA REVELÓ QUE SUFRIÓ ABUSO

A días de debutar en ShowMatch: La Academia,Pachu Peña tuvo un mano a mano Ulises Jaitt donde contó cómo se prepara para la

competencia, pero además abordó temas de política y actualidad. Allí el

humorista sorprendió al relatar un episodio de abuso por parte de un cura.

En el aire de El show del espectáculo (Radio

Urbana), Peña contó: “Era muy jovencito e iba a una iglesia a

agradecer o a pedir, pero no iba a misa. Un cura que me veía siempre me dijo ‘a

vos te veo siempre’ y yo le dije que era porque vivía cerca”, comenzó diciendo.

“Un día me dijo ‘vení, pasá a mi despacho’ y me hizo ver

unos libros que tenía, cuando vino de atrás, me abrazó y me apoyó. Le

dije: ‘qué haces, le puse un codazo y me lo saqué. y me fui”, continuó.