Padres denuncian que «hay niños abusados y otros manoseados» en una escuela de J.V. González

Frente a la escuela Pedro Palacios de la localidad de Joaquín Víctor González, se congregaron una gran cantidad de padres, alumnos y familiares de la escuela para protestar y pedir explicaciones por parte de los directivos de la institución sobre las denuncias de abuso que cayeron sobre un docente hace pocos días. Justamente este docente ya tendría antecedentes de denuncias por abuso.

Graciela Mabel Sarmientos, abuela de una de las alumnas de la institución, se quejó ante la cámara de Canal 9 Multivisión e indicó que “hay niños que han sido abusados, y otros manoseados. No podemos meter a toda la docencia en esto, pero pedimos nosotros justicia por lo que sucedió con los chicos. Yo soy abuela y esto me toca y me pone muy mal”.

Gracias a la cobertura mediática que pudo llevar adelante Multivisión Federal, se pudo conocer la magnitud que tiene esta movilización en la localidad. Ahora se espera por la palabra de los directivos de la institución educativa sobre lo sucedido con estos alumnos de 4° y 5° grado de la primaria.