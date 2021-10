PAMPITA HABLÓ DE SU INFANCIA EN LA PAMPA Y EL CONCEPTO DE FEMINISMO

Carolina «Pampita» Ardohain recordó su infancia en General Acha, pequeño pueblo de La Pampa, y contestó contundente cuando le preguntaron si se consideraba feminista.

“¡Por supuesto que soy feminista! A esta altura de la vida no se puede no ser feminista”, respondió la modelo y conductora.

En la entrevista, la jurado de La Academia de ShowMatch recordó su infancia en su pueblo de La Pampa y reveló qué dos familiares directos fueron clave en su crecimiento.

“Me criaron mi mamá y mi abuela, mujeres muy fuertes. Ellas me daban esa libertad que siempre tuve y siempre sentí”, aseguró Pampita, de 43 años, quien dio a luz a Ana en julio de este año, fruto de su amor con Roberto García Moritán, con quien se casó en 2019.

Y amplió: “Yo asocio todo lo que soy hoy a la libertad, a una infancia súper libre, en el interior del país, donde me sentía segura, salía a jugar, volvía cinco, seis horas después y mis papás estaban tranquilos de que no me pasaba nada».