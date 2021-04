PAMPITA HABLÓ SOBRE SU EMBARAZO Y LOS ANTOJOS QUE TIENE

La conductora de Pampita Online le puso mucho humor a su estado.

En medio de la cuenta regresiva por tener a su beba en brazos, Pampita comparte dulces anécdotas de su día a día mientras va creciendo su pancita. Pero además de enternecer a sus seguidores y televidentes, la conductora de Pampita Online vuelva sus sentimientos al aire… ¡con pedido especial para su esposo, Roberto García Moritán!

Así lo reflejó la propia modelo en una charla que mantuvo con su panelista, Alejandra Martínez, en el programa que lidera todas las noches por Net TV.

Este fue el pícaro ida y vuelta de Alejandra y Pampita ante las cámaras:

Alejandra: -Todos me preguntan por tu embarazo y quieren saber si estás con antojo.

Pampita: -La verdad es que no tengo antojos.

A: -¿No tuvo que salir Robert corriendo alguna noche? Bueno, ahora ya no se corre de noche, sino que hay aplicaciones (de delivery a domicilio).

P: -No, no hay pero lo voy a aprovechar en algún momento y algo le voy a pedir.

A: -¿Algo a las 3 de la mañana?

P: -No, pobrecito. Le voy a avisar con tiempo.

A: -Bueno, para que lo tenga preparado.

P: -Claro. Pero no, no hay nada. Sí me gustan mucho más las frutas y las verduras, los gustos los siento mucho más ahora, así que aprovecho.

A: -¿Y cosas que te den asco?

P: -No, lamentablemente nada me da asco. No le hago asco a nada.

¡Teléfono, Roberto!