PAMPITA REVELÓ LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL DE SU CARRERA

Según contó ella misma en su programa de Net TV, Pampita Online, el momento en el que tuvo que tomar la decisión que le cambió la vida no fue nada fácil para ella. Y es que, para poder hacer su primera campaña publicitaria, la actual conductora tuvo que renunciar al empleo que, hasta entonces, le daba de comer.

Mientras mostraban en pantalla la foto con la que participó de su primer casting, Pampita contó que su primer trabajo fue en una merca de jeans: “Para esa foto me dijeron: ’Ponete un suéter’. No querían maquillaje, así que como llegué, con colita en el pelo, salí. Pero después no me llamaron”.

La modelo contó que pasaron tres meses hasta que, finalmente, la contactaron para avisarle que había sido elegida para la campaña de la marca. “Pero yo vendía ropa en ese local. Entonces me dicen: ‘Mirá, no podés ser la vendedora, porque tus fotos las vamos a hacer en tamaño gigante para todo el local. Entonces, decinos qué te parece. Si querés seguir trabajando, no las usamos. Y si querés la usamos, pero tenés que renunciar. No se pueden las dos cosas. Decidilo vos’”.