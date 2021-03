PARA CHIBÁN “EL REGIONAL SE JUEGA” Y “POR AHORA NO VUELVE EL PÚBLICO A LAS CANCHAS”

Sergio Chibán, presidente de la Liga Salteña de Fútbol, dialogó con Cielo FM y brindó un panorama más positivo de cara al futuro Torneo Regional Amateur.

Si bien el miércoles el delegado de la Región Norte ante el Consejo Federal, Osvaldo Romano, había dicho que no iba a haber Regional este año, Chibán manifestó que sí habrá y que será desde agosto o septiembre hasta fin de año, siempre y cuando la pandemia lo permita.

“Si hay fútbol, hay Regional. Eso me dijo Javier Treuque, Secretrario General del Consejo. Si las condiciones sanitarias lo permiten, en la Liga Salteña tenemos la información de que el Regional Amateur 2021 se jugará en el segundo semestre del año”, manifestó Chibán.

Por otra parte, el mandamás de la Liga Salteña de Fútbol se refirió a la posibilidad de la vuelta del público a las canchas y fue tajante: “Cuando tuve la primera reunión y presentamos los protocolos correspondientes estaba un 90% seguro de que se iba a habilitar; hoy me enteré que no será así. Por ahora no volverá la gente a los estadios. La respuesta del COE fue negativa”.