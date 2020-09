El presidente, Alberto Fernández, se hizo eco del escándalo sexual en el que se vio envuelto Juan Ameri en el Congreso de la Nación. Para el Presidente, lo de Ameri fue algo grave y “la política no debe pasarlo por alto“.

El presidente Alberto Fernández aseguró que este jueves, en la Cámara de Diputados “pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto”, al tiempo que destacó la reacción del cuerpo al suspender inmediatamente al legislador Juan Emilio Ameri, quien protagonizó una escena sexual mientras participaba de una sesión en forma virtual.

¨Pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto”, dijo el jefe de Estado, sobre el hecho protagonizado el jueves por el diputado nacional por Salta del Frente de Todos en plena sesión de la Cámara de Diputados. En este sentido, el Presidente agregó que el hecho lo indignó porque que un diputado es un representante del pueblo y señaló: “Lo que no puede pasar, es que no pase nada”.