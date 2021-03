PARO DE PETROLEROS EN SALTA Y JUJUY POR DESPIDOS EN FORMOSA

Este martes se realizará un paro de petroleros en Salta y Jujuy, a causa de los 30 despidos en en el yacimiento Palmar Largo de Formosa. Debido a esta medida de fuerza quedarán paralizadas todas las ramas petroleras: yacimientos, refinería y gas licuado.

A partir del martes 16, a las 8 de la mañana, todas las actividades petroleras entrarán en paro por tiempo indeterminado en el Noroeste Argentino. Los pozos petroleros, la refinería del norte y las plantas de gas licuado cesarán sus actividades en reclamo por la reincorporación de los 30 trabajadores de la planta Palmar Largo, ubicada en la provincia de Formosa.

“De manera arbitraria, REFSA cesó unilateralmente las actividades de la empresa Magdalena Energy y de todas sus empresas contratistas, dejando en la calle a los trabajadores. No solo no están cobrando su salario, sino que no hemos tenido respuestas ni del Ministerio de Trabajo ni de las autoridades provinciales”, declaró Mario Lavia, Secretario Gremial e Interior de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles.

Palmar Largo se encuentra muy cerca del límite con Salta, por lo que la mayor parte de los trabajadores afectados son salteños. En el día de mañana, se van a adherir al paro trabajadores tanto de Jujuy como de Salta, lo que agudiza sus efectos, que se reflejarán inmediatamente en la distribución del gas. La zona no cuenta con gas natural, sino que se abastece del fraccionamiento y distribución en garrafas generado en la cuenca salteña.

“En principio, el paro es en el NOA, pero si en 48 horas no tenemos respuestas, nos vamos a reunir con la Comisión Directiva Nacional de la FASiPeGyBio para evaluar profundizar las medidas y extender el paro a nivel nacional”, aseguró Lavia y agregó: “Dejaron a los trabajadores a la deriva, sin que ni el gobierno provincial ni las empresas hayan dado respuesta. Hay un decreto del Poder Ejecutivo que establece que no se puede despedir a los trabajadores”