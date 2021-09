PARO EN EL CORREO ARGENTINO: SIN ATENCIÓN AL PÚBLICO

Desde las 7 de la mañana había gente haciendo fila en las puertas del Correo Argentino, esperando para ser atendida. Una gran sorpresa y malestar se llevaron cuando los trabajadores explicaron que comenzaban con un paro, sin hacer aviso previo y sin colgar algún tipo de cartelito en la puerta.

La medida de fuerza en el correo argentino es llevada a cabo por Sitracyt (Sindicato de Empleados de Correos y Telecomunicaciones) que reúne a carteros y gran parte de trabajadores de recepción y administración.

“Estamos en desacuerdo con el jefe zonal Herrera, no nos toma la palabra. Le pedimos varios temas y no nos prestó atención, no hizo nada. Le pedimos que regularice a la gente del interior que está cobrando por ventanilla. Estamos todos, la mayoría estamos de paro menos la competencia que es el otro gremio”, informó uno de los voceros del sindicato.