PASO 2021: ¿QUÉ ELIGEN LOS SALTEÑOS? ¿QUÉ BUSCAN LOS CANDIDATOS?

Hoy, los salteños concurrirán a las urnas para elegir tres diputados nacionales. Deberán reemplazar a Martín Grande (PRO), Andrés Zottos que llegó por el Partido Justicialista y Alcira Figueroa (FdT) que ocupa esa banca desde hace un año aproximadamente, cuando asumió en reemplazo del diputado Ameri, quien renunció obligado por un escándalo en una sesión virtual.

Son 3 bancas de las 7 con las que cuenta la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación.

Disputan esos espacios con internas, por un lado, el Frente de Todos, con dos listas, una encabezada por el economista Emiliano Estrada y la otra liderada por el dirigente sindical Jorge Guaymás. Por el otro, Juntos por el Cambio llega a las elecciones con cuatro opciones, una liderada por Inés Liendo, otra por Carlos Zapata, otra por Héctor Chibán, y una lista encabezada por Nicolás Avellaneda.

Van solos sin disputar internas: Salta Independiente + PRS, con Felipe Biella; Unidos por Salta, que propone a Guillermo Durand Cornejo; Partido de la Felicidad, que lleva a Tane De Souza; el Frente de Izquierda, con su lista encabezada por Cristina Foffani; el Movimiento al Socialismo, que encabeza Marcos Tognolini; y Política Obrera que lleva a Julio Quintana.

En esta instancia, de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias los frentes electorales definen quiénes serán los candidatos definitivos que ofrecerán al electorado en las elecciones generales que se realizarán el 14 de noviembre próximo.

Por eso, para cada uno de los que se presentan solos es importante “hacer piso”, eso significa conseguir los votos suficientes para constituirse en una opción para las generales. ¿A qué se le llama piso? A que al menos el 1.5% de los votos válidos vayan a un candidato. Quienes no consigan esa cantidad de votos, quedan fuera de juego.

Según la Cámara Electoral Nacional, 1.051.142 personas están habilitadas para sufragar este domingo y teniendo como referencia las últimas elecciones provinciales a las que concurrió a votar el 60% aproximadamente (poco más de 630.000 votantes); el piso en esta elección, en la provincia, será de alrededor de los 10.000 votos. Quienes no consigan esa cifra, no participan en noviembre.

En Salta se dispondrá de 3.189 mesas en 515 locales electorales distribuidos en todo el territorio provincial. Es importante señalar que en el contexto nacional, los electores salteños conforman solo el 3.6% del padrón electoral.