PATRICIA SOSA CUESTIONÓ A L-GANTE Y EL CANTANTE LE RESPONDIÓ CON UNA FRASE IRÓNICA

Patricia Sosa habló de L-Gante, el fenómeno que causa con su música y también se refirió a los nuevos artistas que surgieron en el último tiempo y que adquirieron una pronta popularidad. “Yo no escuché tanto de L-Gante. Escuché el abecedario…”, dijo haciendo referencia a la canción que el joven oriundo de General Rodríguez lanzó y que se volvió viral. Además, los niños aprendieron el abecedario.

“Escuché el otro tema que en el video sale con un arma. Eso del arma ya no me gusta. Después lo vi en reportajes y me pareció divino, un chico muy carismático y buenas intenciones. Creo que en esta época se trata de comunicación que de arte, pasa por cuantos seguidores tenés y no por lo que estás haciendo. Tratemos que todo no sea tan efímero, que quede la letra de una canción”, agregó la intérprete de reconocidas canciones como “Aprender a volar”.

En el final del mensaje, L-Gante hizo referencia al rider -el documento en el que se detallan las necesidades técnicas de un artista para hacer un show- que se filtró en las últimas horas por la cancelación de un recital en Venado Tuerto. Al respecto, el cantante desmintió las supuestas exigencias que se hicieron públicas.

“Acá estamos, rey. Mi mamá… tranqui. ¿Vos ves alguna play, algún LCD de 55?”, preguntó el músico en el descargo que hizo desde su camarín, desde donde aprovechó la oportunidad para mostrar la intimidad del mismo y cómo se preparaba para su próximo show, acompañado por su madre, Claudia Valenzuela. Allí, además, se ve una mesa con dos mitades de sandía, un plato con manzanas, naranjas y bananas, otro con empanadas, uno más con golosinas, una gaseosa de lima limón, packs de agua mineral, latas de energizantes. Sillones y pufs blancos. “No se coman el chamu”, agregó abreviando el lunfardo “chamuyo” (mentira).