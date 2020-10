PEDRO ALFONSO RECORDÓ A SU MADRE CON UN EMOTIVO VIDEO: “ALGO QUE NUNCA LE DIJE PERO NUNCA ES TARDE”

Pedro Alfonso homenajeó a su madre Ana, fallecida en 2009, con un video a través de su cuenta en Instagram donde recordó momentos que pasó junto a ella y que al día de hoy no se olvida.

“Ya no la tengo, pero esté donde esté quiero que escuche esto. Sé que se va a poner contenta porque es algo que nunca le dije, y también es admitir algo”, indicó el actor.

“Si salíamos me decía que agarre la videocasetera y la programe porque en ese momento si te perdías un capítulo no lo veías más. Teníamos como 30 VHS de la novela, y yo me quedaba mirándola…”, comenzó con su relato el marido de Paula Chaves.

Y puntualizó sobre cómo veían tele juntos: “En ese entonces yo era chico, un adolescente canchero, rebelde, rockero o cumbiero, no me acuerdo cuál de las dos. Entonces, nunca admití que me había vuelto fanático de la novela”.

“Me hice fanático pero nunca lo admití. Me sentaba y la miraba con mi mamá. Me enganché pero nunca se lo dije. Es la mejor novela de la historia, con Sebastián Vallejo y Gaviota, que era la mala”, comentó Pedro movilizado.

Y cerró: “Yo decía ‘uy, no quiero mirar’, pero estaba fanatizado. Así que le quiero decir a mi mamá que sí, era fanático de Gaviota. Lo que más me impactaba en ese momento era que se hablaban de ‘usted’, era maravilloso”.