PEDRO CAHN: “LA FOTO DE LOS ÚLTIMOS DÍAS ES MÁS TRANQUILIZADORA”

El médico infectólogo Pedro Cahn se refirió hoy a la estabilización de los casos de coronavirus reportados esta semana, que se ubicaron en torno a los 5.000 positivos diarios, sostuvo que no son números “bonitos”, pero son más tranquilizadores que los 6.400 de la semana pasada y destacó que el objetivo es evitar la saturación del sistema de salud para mantener al país como uno de los de más baja letalidad en el mundo.

“La foto de los últimos días es más tranquilizadora”, dijo Cahn quien, sin embargo, aclaró que los indicadores deben ser observados “de manera dinámica” ya que pueden esperarse variaciones.

“Si hay un crecimiento más rápido podremos llegar a una saturación de las camas de terapia. Hay que explicar por qué es importante que eso no pase: si se satura va a haber gente que necesite una cama con oxígeno y no la va a tener, o un respirador y no lo va a tener. En donde sucedió eso, aumentó mucho el número de muertos sustancialmente”, agregó.