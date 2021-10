PELEA DE JÓVENES EN QUIJANO: «LA VÍCTIMA ES MARTEARENA»

Luego de la polémica generada alrededor de una pelea entre jóvenes que tuvo lugar en una fiesta en Campo Quijano, habló en exclusiva con Multivisión Federal el abogado de Carlos Martearena. Cabe recordar que hay dos denuncias en este caso. Una presentada por la familia Aragón en dónde describen que sebastián Aragón fue agredido por una patota, y otra de la familia Martearena que acusa a Aragó de iniciar la gresca. Al respecto, el abogado Sebastián Schmidt dijo lo siguiente:

“Yo represento a la familia martearena, concretamente a Carlos martearena, uno de los chicos denunciado como agresor. Es lógico que existan varias versiones. Acá la que va a terminar siendo la más importante va a ser la que se pueda corroborar por la fiscalía, corroborada con datos en el legajo del señor fiscal. Lo que pasó es que ocurrió una pelea en que la víctima es Martearena, él recibe una piña en su rostro por parte del hijo de Aragón y le fracturaron el tabique, luego él se retira debido al shock y al sangrado, quedando fuera de toda situación posterior”.

“A partir de allí, y si se produjo una pelea, es cuestión que los testigos hagan referencia hacia la causa. Lo que puedo adelantar es que si existió una pelea, no fue de las características que describe Aragón. Esto tiene su correlato en algunas pruebas de la causa, concretamente en las lesiones de Aragón. El papá en su correlato se dedicó a decir que fue una patota la que atacó a su hijo, y que se dedican a golpear gente. lo cierto es que la fiscalía se hizo presente en el hospital y constataron que las heridas que presenta el hijo de Aragón son curables en 15 días. Las lesiones leves son aquellas que se curan en menos de 30 días, esto como calificación jurídica. Si se le encontraron algunos hematomas, esto son raspaduras o moretones. después determinaremos producto de qué son. Pero no son compatibles con un ataque de 10 personas”.

“Esto ocurrió alrededor de las 4 de la mañana. Hubo gente que estuvo en esa fiesta que me contactó para aducir que todo lo que está diciendo Aragón no es cierto. Concretamente que Carlos Martearena fue agredido inicialmente y que no existió tal gresca de tinte patoteril. Insisto, esto Aragón está diciendo y poniendo en tela de juicio la honorabilidad y dignidad de funcionarios judiciales y médicos del CIF. Esto no va a ser gratis para Aragón. Yo ya tengo instrucciones de eventualmente iniciar acciones legales en el fuero civil por daños y perjuicios y calumnias y perjuras. Realmente no se entiende el motivo de tal disparatada manera de relatar los hechos, cuando es tan fácil de constatar que eso no es así”.

“Martearena hizo la denuncia el lunes a la mañana el primer día hábil luego de que sucedió esta pelea, yo personalmente lo acompañé. Lo revisó un médico legal, a diferencia de lo que ocurrió con Aragón que no lo hizo. Estamos impulsando también esa causa. La única situación es que Aragón, siendo menor de edad, no sería acumulado en la causa en la que resultaron denunciados Martearena y otros chicos”.

“Martearena fue intervenido quirúrgicamente para curar las quebraduras en el tabique el día martes. Todas estas situaciones se están poniendo en conocimiento de la fiscalía para que se tenga presente justamente a forma de acreditar lo que martearena denunció. Desde ya adelanto que se está desmintiendo de plano todo lo que dijo Aragón sobre lo sucedido en sus declaraciones públicas”.

“Se conocían de vista, no son amigos, habían tenido diferencias en el pasado que nunca habían llegado a peleas en el pasado. Incluso Martearena declara en su denuncia consigna que el va a hablar con Aragón para resolver esa situación del pasado, incluso había una chica presente que escucho esta situación, que eventualmente declarará ante la fiscalía. Allí Aragón no recibe bien este pedido de disculpas y le pega una piña a Martearena. Ahora quien le pegó a Aragón será materia de la fiscalía. Podemos descartar de plano que no le pegaron ni 10 personas ni 5, ni 4. Las lesiones que no son lo que señala Aragón, de alguna manera nos conducen a sostener que no puede haber sido más de una persona que le propinó uno o dos golpes. No es compatible lo que constató el médico del CIF con la hipótesis que plantea aragón de haber sido patoteado por 10 personas”.

“No me consta si Aragón juega o no al rugby. Gente del ambiente me dijo que jugó en algún momento en Tigres, pero no me consta sinceramente. No creo que esté involucrado el deporte en este hecho”.

“Se conocían de vista, y no hablaría de un problema. si de una diferencia de jóvenes por diversos motivos. hay que tener en cuenta lo ridículo de la situación. Aragó habla de que le querían pegar al dueño de las cabañas, algo que no es cierto. Debería haber sido denunciado en todo caso. Se ve cierta animosidad por Aragón para agrandar esta situación y llevarla a la opinión pública como si fuera un caso tristísimo como el caso de Baez Sosa”.

“No tengo los datos de quien la organizó. Lo que sé es que fue una fiesta organizada por amigos, en una casa donde nunca se cobró entrada. Algo que se permite hoy en contexto de pandemia.No son completos desconocidos, se conocían con anterioridad. sin embargo, se intenta dar vuelta la tortilla, el agredido fue Martearena”.