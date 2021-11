En la esquina de Rivadavia y Alvear se puede observar una acumulación de ramas y hojas. Y no es que está creciendo una planta allí, si no que los vecinos de esa zona taparon una boca de tormenta que no tiene tapa.

Es un peligro latente. Esta boca de tormenta tiene más de un metro y medio de profundidad. Cualquier peatón distraído podría terminar con una pierna entera bajo la vereda.