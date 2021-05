PESE AL CONFINAMIENTO, LAS COPAS LIBERTADORES Y SUDAMERICANA SE JUEGAN

Pese a que AFA decidió suspender todo el fútbol argentino hasta el domingo 30 de mayo, las copas internacionales se seguirán jugando la semana que viene. Entre martes y jueves se disputará la fecha final de la fase de grupos de Libertadores y Sudamericana.

Tras un par de horas de incertidumbre, Conmebol oficializó en la tarde de este viernes que habrá partidos de Libertadores y Sudamericana en territorio argentino, por lo que la medida adoptada por AFA no incluirá a los equipos argentinos que participan a nivel sudamericano.

Suspendidas Copa de la Liga y Ascenso, el gran interrogante era qué iba a suceder con las competencias internacionales. Es por eso que fuentes cercanas al Gobierno y la Conmebol comentaron que habrá excepción para los partidos coperos. Así podrán disputarse los encuentros en territorio argentino y también podrán viajar los equipos que jueguen de visitante. Las fuentes agregaron que los planteles también podrán entrenar. «Los equipos que jueguen Copas podrán entrenar hasta el mismo día que juegan, luego deberán parar hasta que termine la vigencia del decreto», señalaron.

La agenda de los argentinos en las copas internacionales:

Copa Libertadores:

Martes 19:15: River vs Fluminense

Martes 21:30: Racing vs Rentistas

Miércoles 21:00: Boca vs The Strongest

Miércoles 23:00: Nacional vs Argentinos

Jueves 19:00: Defensa y Justicia vs Independiente del Valle

Jueves 21:00: Flamengo vs Vélez

Copa Sudamericana:

Martes 19:15: Newell’s vs Goianense

Martes 21:30: Emelec vs Talleres

Miércoles 19:15: Independiente vs Guabirá

Miércoles 21:30: Huachipato vs San Lorenzo

Miércoles 21:30: Rosario Central vs 12 de Octubre

Jueves 19:15: Arsenal vs Bolívar

Jueves 21:30: Lanús vs Aragua