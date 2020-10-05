PICO DE MUERTES POR CORONAVIRUS EN SALTA

Asciende el número de muertos e infectados por coronavirus en Salta. El Ministerio de Salud reportó un pico de muertes por coronavirus, con 41 fallecimientos en un solo día. Además, hubo 192 nuevos casos positivos.
Con el transcurso de los días, el paso de la pandemia por Salta continúa dejando estadísticas magras. En la provincia se registraron 192 nuevos casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas. Del total de estos casos, 122 son pacientes sospechosos; 9 corresponden a contactos estrechos y el resto se encuentra en investigación, al no tener un nexo definido.
Las muertes por Covid-19 suman 424 desde que inició el aislamiento. Hay 237 pacientes internados en terapia intensiva y 97 de ellos permanecen con asistencia respiratoria mecánica. El total de infectados llegó a 13.611, pero ya se encuentran recuperadas 10.538 personas.
EL DETALLE POR DEPARTAMENTO Y LOCALIDAD:
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 05/10/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|13
|143
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|25
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|1
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|3
|12
|GAONA
|0
|1
|GENERAL PIZARRO
|0
|1
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|9
|55
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|1
|41
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|0
|PIQUETE CABADO
|0
|0
|RIO DEL VALLE
|0
|3
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|9
|32
|CACHI
|7
|25
|PAYOGASTA
|2
|7
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|0
|64
|CAFAYATE
|0
|64
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|107
|7123
|ATOCHA
|0
|14
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|106
|6809
|VILLA SAN LORENZO
|1
|296
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|5
|543
|CERRILLOS
|5
|413
|LA ISLA
|0
|2
|LA MERCED
|0
|115
|SAN AGUSTIN
|0
|13
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|3
|129
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|1
|50
|EL CARRIL
|2
|78
|EL MOLLAR
|0
|1
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|11
|830
|BETANIA
|0
|2
|CAMPO SANTO
|1
|147
|COBOS
|0
|2
|EL BORDO
|0
|84
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|10
|593
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|14
|1592
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|0
|167
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|2
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|6
|EMBARCACION
|1
|143
|GENERAL BALLIVIAN
|2
|10
|GENERAL MOSCONI
|0
|128
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|8
|251
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|3
|856
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|17
|GUACHIPAS
|0
|17
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|62
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|51
|ISLA DE CAÑAS
|0
|9
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|5
|158
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|2
|39
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|3
|118
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|10
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|9
|LA CANDELARIA
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|0
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|0
|LA POMA
|0
|0
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|2
|73
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|1
|60
|LA VIÑA
|1
|10
|TALAPAMPA
|0
|3
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|0
|152
|OLACAPATO
|0
|2
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|0
|133
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|3
|TOLAR GRANDE
|0
|14
|DEPARTAMENTO METÁN
|2
|158
|EL GALPON
|0
|20
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|2
|METAN VIEJO
|0
|3
|RIO PIEDRAS
|0
|6
|SAN JOSE DE METAN
|2
|126
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|14
|MOLINOS
|0
|9
|SECLANTAS
|0
|5
|DEPARTAMENTO ORÁN
|13
|1890
|AGUAS BLANCAS
|0
|34
|COLONIA SANTA ROSA
|2
|222
|EL TABACAL
|0
|10
|HIPOLITO YRIGOYEN
|3
|56
|PICHANAL
|0
|81
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|8
|1461
|URUNDEL
|0
|26
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|0
|122
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|55
|LA UNION
|0
|4
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|0
|6
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|46
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|53
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|0
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|53
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|8
|419
|AGUA CHICA
|0
|0
|CAMPO QUIJANO
|7
|210
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|0
|47
|ROSARIO DE LERMA
|1
|160
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|10
|ANGASTACO
|0
|9
|ANIMANA
|0
|1
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|0
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|17
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|7
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|1
|TOTALES
|192
|13611