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PICO DE MUERTES POR CORONAVIRUS EN SALTA

Asciende el número de muertos e infectados por coronavirus en Salta. El Ministerio de Salud reportó un pico de muertes por coronavirus, con 41 fallecimientos en un solo día. Además, hubo 192 nuevos casos positivos.

Con el transcurso de los días, el paso de la pandemia por Salta continúa dejando estadísticas magras. En la provincia se registraron 192 nuevos casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas. Del total de estos casos, 122 son pacientes sospechosos; 9 corresponden a contactos estrechos y el resto se encuentra en investigación, al no tener un nexo definido.

Las muertes por Covid-19 suman 424 desde que inició el aislamiento. Hay 237 pacientes internados en terapia intensiva y 97 de ellos permanecen con asistencia respiratoria mecánica. El total de infectados llegó a 13.611, pero ya se encuentran recuperadas 10.538 personas.

EL DETALLE POR DEPARTAMENTO Y LOCALIDAD:

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 05/10/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 13 143
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 25
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 1
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 3 12
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 0 1
JOAQUIN V. GONZALEZ 9 55
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 1 41
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 0 3
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 9 32
CACHI 7 25
PAYOGASTA 2 7
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 64
CAFAYATE 0 64
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 107 7123
ATOCHA 0 14
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 106 6809
VILLA SAN LORENZO 1 296
DEPARTAMENTO CERRILLOS 5 543
CERRILLOS 5 413
LA ISLA 0 2
LA MERCED 0 115
SAN AGUSTIN 0 13
DEPARTAMENTO CHICOANA 3 129
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 1 50
EL CARRIL 2 78
EL MOLLAR 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 11 830
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 1 147
COBOS 0 2
EL BORDO 0 84
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 10 593
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 14 1592
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 0 167
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 6
EMBARCACION 1 143
GENERAL BALLIVIAN 2 10
GENERAL MOSCONI 0 128
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 8 251
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 3 856
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 17
GUACHIPAS 0 17
DEPARTAMENTO IRUYA 0 62
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 51
ISLA DE CAÑAS 0 9
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 5 158
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 2 39
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 3 118
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 10
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 9
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 0 0
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 73
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 1 60
LA VIÑA 1 10
TALAPAMPA 0 3
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 152
OLACAPATO 0 2
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 133
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 3
TOLAR GRANDE 0 14
DEPARTAMENTO METÁN 2 158
EL GALPON 0 20
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 2
METAN VIEJO 0 3
RIO PIEDRAS 0 6
SAN JOSE DE METAN 2 126
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 14
MOLINOS 0 9
SECLANTAS 0 5
DEPARTAMENTO ORÁN 13 1890
AGUAS BLANCAS 0 34
COLONIA SANTA ROSA 2 222
EL TABACAL 0 10
HIPOLITO YRIGOYEN 3 56
PICHANAL 0 81
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 8 1461
URUNDEL 0 26
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 122
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 55
LA UNION 0 4
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 6
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 46
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 53
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 0
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 53
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 8 419
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 7 210
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 47
ROSARIO DE LERMA 1 160
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 10
ANGASTACO 0 9
ANIMANA 0 1
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 17
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 7
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 1
TOTALES 192 13611

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