PIDEN JUSTICIA PARA LA MUJER MUERTA EN CERRILLOS: “NO PUEDO CREER LO QUE PASÓ”

Este jueves, un macabro hallazgo conmociono a Cerrillos, porque hallaron el cuerpo de una mujer calcinado. Los vecinos de barrio Congreso Nacional, donde sucedió el hecho, piden justicia. “No puedo creer lo que pasó”, dijo Liliana Arroyo, amiga y comadre de la mujer fallecida.

“No puedo creer lo que le pasó, estoy consternada, la vimos y estaba bien”, dijo Liliana Arroyo por Canal 9 Multivisión. En el mismo sentido, contó que la mujer hallada sin vida se llamaba Fabiana y tenía 42 años.

La señora relató que, la noche anterior al hallazgo del cadáver, “ella vino a comprar dos veces, primero la atendió mi hijo y después mi hija que es su ahijada. Ellos me contaron que la vieron bien. La última vez que vino fue cerca de las 23 a comprar papas”.

Más adelante, la mujer narró que la pareja de la difunta le comentó que fue a verla y le llamó la atención que la puerta de la casa estaba abierta y la billetera con la documentación de Fabiana estaba sobre la mesa. “Él la llamó, sonaba el celular y no contestaba. Entonces después vino a tocarme las manos y me preguntó si yo la había visto a Fabiana, y le dije que la había visto la noche anterior porque ella vino a comprar acá”, detalló.

El bidón de nafta

Según el relato de Liliana Arroyo, su amiga había comprado un bidón de nafta para hacer funcionar una cortadora de pasto. “Su pareja me dijo que le llamó la atención que el bidón de nafta no estaba, eso me dijo la pareja actual. Ahí me puse nerviosa y él me preguntó si yo no había escuchado o visto algo, y le dije que no”.

Por otro lado, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, confirmó en Canal 9 Multivisión que trabajan sobre la hipótesis de un homicidio y que la Fiscalía continúa con la investigación.

“En el día de la fecha continuamos trabajando en relación a este hecho, en las diferentes hipótesis que se plantean. Ya se obtuvo el resultado preliminar de la autopsia y en principios, ya tendríamos los datos para identificar a la víctima, así que estamos trabajando con las diferentes alternativas en el día de la fecha”, señaló Ramos Ossorio.