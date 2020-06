PIDEN QUE GASNOR Y ENARGAS ABRAN SUS PUERTAS EN SALTA: “LA VISIÓN ES POCO FEDERAL”

Nicolás Zenteno, titular de Protectora, un organismo que trabaja con temas referentes a derecho del consumidor, se refirió al funcionamiento de Gasnor y Enargas en Salta. En este sentido, manifestó que no hay un motivo para que sigan sin atender al público. “Tienen una visión poco federal”, dijo.

Este martes, Nicolás Zenteno mantuvo una reunión virtual con el interventor de Enargas, donde planteó los problemas que genera que, tanto Gasnor como Enargas, tengan sus puertas cerradas en Salta. En exclusivo por Canal 9 Multivisión Federal, Zenteno dijo que la visión de estos organismos es “poco federal”, porque la cuarentena en el norte no es estricta y tranquilamente podrían realizar atención presencial.

“Tenemos grandes problemas con que no abran Enargas y Gasnor”, dijo Zenteno. “A muchas personas les cortaron el servicio, porque les mandaron las boletas por mail y hay quienes no revisaron sus casillas de correo y se les acumularon 3 boletas. Por esto les cortaron el servicio y ahora tienen que hacer la reconexión, por lo tanto, que no haya atención al público complica estos trámites”, agregó.

Además, Nicolás Zenteno dijo que a comercios que estuvieron cerrados en la cuarentena “les facturaron como si hubiesen tenido actividad”. “Esto es un llamado de atención para el Ente Regulador también”, agregó el titular de Protectora.

Finalmente, Zenteno explicó que la Provincia tampoco intervino para que abran estos entes nacionales. “Es importante que la Provincia haga valer sus derechos en este sentido. La falta de visión federal tiene que ver porque un funcionario provincial tampoco advirtió que esto no estaba funcionando”, concluyó.