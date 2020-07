POLÉMICA POR LOS ASINTOMÁTICOS EN SALTA: “SI CONTAGIAN, PERO HAY 2 GRUPOS”

El doctor, Bernardo Biella, explicó que se determinaron dos tipos de pacientes asintomáticos de Covid-19. En este sentido, el médico detalló que “si contagian”, aunque aclaró que depende de la cantidad de días que pasaron tras haber contraído la enfermedad.

Por Canal 9 Multivisión Federal, Bernardo Billa explicó: “Hay dos tipos de asintomáticos. Tenemos el que se contagia y hasta el día 5 o 7 tiene el virus en sangre, pero no llegó a la saliva. La PCR puede dar positiva, pero la persona no contagia. El otro tipo de asintomático es el que tiene el virus en la saliva, pero su organismo no presenta sintomatología. Es se da después de diez días de haberse contagiado aproximadamente”.

Con respecto al operativo casa por casa en la zona sur de la ciudad de Salta, el doctor Biella aclaró que se registraron los casos positivos el 9 de julio, por lo tanto, a estas alturas puede que aquellos que contrajeron la enfermedad “presenten síntomas respiratorios”.

Igualmente, también señaló que en esta instancia también se busca detectar a los “oligosintomáticos”, que son aquellas personas que “no presentan complicaciones en su estado de salud”, pero que manifiestan algún malestar o molestia.