Polémica en Boca: Ábila se quejo en las redes y Román le respondio…

Ramón Ábila explotó: antes del entrenamiento del viernes, el delantero cordobés emitió un comunicado en las redes sociales en el que les apuntó a los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca Juniors liderado por Juan Román Riquelme. “No les debo nada y no les tengo miedo”, advirtió en un texto que publicó en su cuenta de Instagram.

Justo antes del mensaje que Ábila publicó en las redes, el club había hecho mención de su reciente lesión de forma oficial: “Lesión grado uno del recto anterior”, rezó el texto firmado por el departamento médico de la institución.

El libro cerrará el 9 de febrero (un día antes del inicio del campeonato), fecha a la que hizo referencia Ábila con la frase “tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema”, y el futuro del hombre que militó el último año en Minnesota United y DC United de la MLS es una incógnita.

Quien tomo la posta y respondio fue el vicepresidente primero del Xeneize Juan Roman Riquelme: “A mí me cuentan todo. Yo no tengo redes sociales. Me enseñaron que yo no puedo opinar de cosas que no… prefiero opinar de cuando hablo personalmente”, fue lo primero que dijo el hoy dirigente en diálogo con ESPN.

¿Cuál es la situación actual de Ábila en Boca? “Ahora volvió a nuestro club. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre y ahora acaba de tener una lesión. Ponerse bien, entrenar al máximo, nosotros cumplimos con todos los jugadores de nuestro plantel. Esperemos que se cure bien”, reflexiona Riquelme.