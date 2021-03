POLÉMICA: LANÚS PERDIÓ EL CLÁSICO CON BANFIELD PERO PEDIRÁ LOS PUNTOS

Banfield venció 2-0 a Lanús en el clásico del Sur correspondiente a la 6ª fecha de la Copa de la Liga. Sin embargo, el resultado podría definirse en los escritorios durante los próximos días: el Granate pedirá los puntos porque asegura que el Taladro incluyó mal al futbolista Gregorio José Tanco, quien había sido expulsado en reserva la semana anterior.

“Vamos a hacer el reclamo. Nosotros estamos para defender los intereses de Lanús. El jugador está claramente mal inscripto porque debería cumplir una fecha de suspensión. Vamos a presentar el reclamo que es lo que corresponde y el tribunal resolverá. Entiendo que está clara la situación”, confirmó el presidente de Lanús Nicolás Russo en una entrevista con Radio La Red tras el encuentro.

El defensor de 21 años hizo su debut en la primera división este sábado cuando saltó al campo de juego en lugar de Emanuel Coronel, quien sufrió una lesión en su muñeca. El entrenador Javier Sanguinetti lo mandó a la cancha cuando restaban ocho minutos del tiempo oficial y su equipo ya se imponía por 2-0 gracias a los tantos de Luciano Pons.

Apenas terminó el encuentro, se empezó a correr el rumor: Tanco vio la roja en el duelo de reserva de la semana pasada contra San Lorenzo. “Se suspende por un partido al jugador Gregorio José Tanco, del Club Banfield (doble amarilla)”, dice el informe que se publicó durante la semana tras la sanción al marcador central del Taladro. Según el canal TyC Sports, Banfield alega que su reserva jugó ayer (empató 0-0 con Lanús) y la sanción se cumplió, pero desde el Granate advierten que no podía jugar ni en reserva, ni en primera.

“Nosotros en la gerencia de fútbol tenemos un empleado que se dedica exclusivamente a eso, entre otras cosas. Tiene esas tareas de que cada partido que jugamos revisar lo del equipo rival si tiene un jugador suspendido. Viene toda la información. Cuando se ve la formación del equipo rival, él detecta lo de este jugador. Lo mismo ocurrió con Chapecoense cuando vimos la planilla. Estamos muy encima de esas cosas. Creo que es parte de un laburo profesional que se debe tener”, advirtió la máxima autoridad del Granate.

“Si a vos te echan a un jugador y le dan una fecha, la fecha siguiente no puede jugar. No hay mucho para pensar. Interpretar que lo cumplió en reserva porque la reserva se jugó el viernes, no es así. Pero yo no voy a discutir esto, hay un tribunal de disciplina que es quien lo debe resolver. Nosotros lo vamos a presentar”, aclaró sobre la presentación que realizarán el próximo lunes para pedir los puntos de este duelo.

Tanco había ido al banco de suplentes del equipo de Sanguinetti por primera vez hace un mes atrás durante la derrota 3-0 ante Colón en el Estadio Florencio Sola. Sin embargo, quedó entre los relevos y no saltó al campo de juego. Finalmente, su debut llegó en el clásico y quedó envuelto en polémica.

El artículo 223 del Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA indica sobre este tema: “Para el cumplimiento de la pena de suspensión por un número determinado de partidos aplicada a jugador por transgresión cometida en partido de los Campeonatos de Reserva de 1ra., Tercera de Nacional “B”, de Primera “B”, de Primera “C”, y de Primera “D’, se computarán los partidos que posteriormente a la fecha de aquella sanción juegue el equipo de la División Superior del club al que pertenece el jugador infractor en el respectivo Campeonato de Primera, cuando el desarrollo del certamen de reserva y/o tercera ha sido suspendido, interrumpido, ha finalizado o alguna o algunas jornadas fueran suspendidas por causas de fuerza mayor o por lluvia. También se computará un partido cada siete días para el caso de suspensión a jugador por transgresión cometida en partido de reserva y/o tercera división, o de divisiones inferiores de las distintas Categorías, cuando el respectivo club deba disputar partido con otro que careciera de equipo de la división en la que fue suspendido el jugador”.

Mientras que el 221° advierte: “Cuando la pena de suspensión se imponga por un número determinado de partidos por transgresiones cometidas por el jugador en partido oficial integrando equipo de cualquier división de club cualquiera sea su categoría, la misma se cumple desde la fecha del fallo respectivo, computando los partidos oficiales jugados en su totalidad o disputados parcialmente -y que en caso de continuar el jugador suspendido no podrá intervenir- por el equipo integrado por el jugador al cometer la infracción, y vence el día que ese mismo equipo juegue el último partido comprendido en el número fijado como pena”.