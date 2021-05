POLÉMICO COMENTARIO DE MAR TARRÉS SOBRE LA COMUNIDAD JUDÍA

Mar Tarrés debutó el martes en La Academia, la nueva versión de Showmatch para este 2021, y su presentación no fue la mejor recibida. La humorista no solo no obtuvo un buen puntaje sino que lanzó una repudiable frase sobre la comunidad judía que causó críticas en las redes sociales.

Antes de que haga su coreografía, Marcelo Tinelli le consultó a Tarrés sobre su presente amoroso. La humorista comentó: «Qué pregunta… Me dejó. Hace un tiempito, cuando empecé a ensayar. Creo que no se puso celoso, por otra cosa. Creo que no tiene parrilla para toda esta carnaza».

Después de su presentación, retomaron el tema y Mar Tarrés le pidió a Tinelli que le presentara a uno de sus amigos: “Conozco uno soltero que lo vi ayer. Es medio viejo para mí me parece. Me da vergüenza, lo conocés. Si sabés quien es. Es soltero, no me voy a fijar en un casado».

Sus palabras iban en referencia a Adrián Suar y no quedaron dudas tras la aclaración de Tarrés: «Mi coach es la cuñada y me dijo que me lo iba a presentar», dijo sobre Judith Kovalovsky, pareja de Paul Kirzner, hermano de Suar.

Acto seguido, Mar Tarrés no tuvo reparos a la hora de hablar sobre sus pretensiones y lanzó: «Yo le dije (a Kovalovzky) quiero un judío con plata. Los judíos ahorran, tienen plata, ¿entendés?». Sus dichos causaron un fuerte repudio en las redes sociales.