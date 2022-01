Por los cortes de agua, el Ente Regulador tramita reducción tarifaria a los usuarios

Los usuarios deberán hacer un reclamo al 0800 444 7400 para plantear su situación.

El vicepresidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, Jerónimo López Fleming, manifestó que enviará personal a los diferentes barrios con problemas en el suministro de agua para tramitar descuentos en la facturación. Destacó que para esto los usuarios deberán hacer un reclamo al 0800 444 7400 para plantear su situación.

Sobre la reducción tarifaria, para los casos en los que no se prestó el servicio, manifestó que desde el ENRESP siempre bregaron que quienes no reciben el servicio no tienen que pagarlo y que ello fue avalado por la justicia en todos los casos.

Por su parte, tras la reunión de la Mesa del Agua, que se llevó a cabo el miércoles en la sede del Ente Regulador de Servicios Públicos, el gerente de Aguas del Norte, José María García Salado, adelantó que aumentarán la cantidad de camiones cisternas para abastecer a los vecinos afectados por la falta de suministro.