¿POR QUÉ JUVENTUD QUEDÓ ELIMINADO? LA EXPLICACIÓN

Juventud Antoniana quedó sin chances de pelear por la clasificación y por ende está eliminado del Torneo Regional Amateur. A falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos, el Santo ya no tiene posibilidades de acceder al primer puesto. Además, no pude clasificar como mejor segundo porque matemáticamente no llega a 9 puntos. Un fracaso rotundo para un club que hace rato no tiene alegrías.

¿Pero por qué quedó sin chances el antoniano? Para encontrarle una explicación, hay que ir hasta el reglamento del torneo, que en el en el apartado 13 del capítulo “Definiciones” explica que cuando haya igualdad en puntos entre 3 o más clubes se debiera confeccionar una tabla general, tomando en cuenta únicamente los partidos entre los equipos que resulten empatados.

De esa forma se establece lo siguiente:

Deportivo La Merced – Resultados:

Fecha 2º: Juventud 0 La Merced 0

Fecha 3º: Gimnasia 1 La Merced 3

Fecha 5º: La Merced 1 Juventud 1

Fecha 6º: La Merced 0 Gimnasia 0 (Este resultado es hipotético, se toma en cuenta un empate porque es la forma en que todos quedarían con 8 puntos)

Total Deportivo La Merced: 6 puntos.

Juventud Antoniana – Resultados:

Fecha 1º: Gimnasia 2 Juventud 1

Fecha 2º: Juventud 0 La Merced 0

Fecha 4º: Juventud 2 Gimnasia 0

Fecha 5º: La Merced 1 Juventud 1

Total Juventud Antoniana: 5 puntos

Gimnasia y Tiro – Resultados:

Fecha 1º: Gimnasia 2 Juventud 1

Fecha 3º: Gimnasia 1 La Merced 3

Fecha 4º: Juventud 2 Gimnasia 0

FEcha 6º: La Merced 0 Gimnasia 0 (Este resultado es hipotético, se toma en cuenta un empate porque es la forma en que todos quedarían con 8 puntos)

Total Gimnasia y Tiro: 4 puntos

Tabla general entre los equipos empatados:

– Deportivo La Merced 6 puntos

– Juventud Antoniana 5 puntos

– Gimnasia y Tiro 4 puntos

Con este criterio, todos quedarían con 8 unidades en el grupo y La Merced avanzaría como primero de la zona. Juventud quedaría segundo, pero no le alcanza para ser el mejor segundo de la Región porque Zapla ya tiene 9 puntos y hoy estaría avanzando como tal.