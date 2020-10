POR SÍNTOMAS DE COVID, LOLA LATORRE Y BRIAN LANZELOTTA FUERON HISOPADOS OTRA VEZ

Los participantes del Cantando estaban aislados tras el positivo de su coach, Natalia Cociuffo. Yanina Latorre aseguró que Lola “está asustada”.

Lola Latorre y Brian Lanzelotta debieron ser hisopados de nuevo por presentar síntomas de covid-19. Los propios protagonistas lo confirmaron y Yanina Latorre, la mamá de Lola, reconoció que la joven “está asustada”.

“Día de hisopados para dos equipos. Lola y Brian tienen síntomas. Los demás, no. Como ya conté, seguirán siendo reemplazados por los famosos que participaron ayer #Cantando2020”, escribió Ángel de Brito.

“Estoy bastante nerviosa porque hace unos días empecé a tener síntomas, sobre todo dolores de cabeza, de garganta, tos y un poco de cansancio. Me quedaba dormida en todos los rincones de mi casa, siesta de tres horas y yo no soy de dormir siesta”, le contó Lola Latorre a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

“Ya me hice el hisopado otra vez esta mañana. A la noche me dan el resultado. Me siento mal, me duele mucho el cuerpo y tengo fiebre… Me duele hasta la piel”, confirmó, por su parte, Brian Lanzelotta en diálogo con PrimiciasYa.com.

“Ellas están bien por suerte. Estamos aislados”, agregó con respecto al estado de su mujer Mariana y su hija Roma.