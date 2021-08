POR UN FALLO JUDICIAL, NO PODRÁ VER A SU HIJO SI NO SE VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS

En la ciudad de Illinois, Estados Unidos, la Justicia falló de forma inédita al prohibirle a una madre ver a su hijo hasta tanto no se vacuna contra el coronavirus.

Rebecca Firlit reveló que la primera pregunta del magistrado durante la audiencia en la que solicitó la custodia de su hijo de 11 años fue si estaba vacunada, y ante su negativa, se quedó sin la tenencia.

Fue a principio de mes cuando Firlit intentó llegar a un acuerdo con su ex pareja. Ella explicó que aún no se había vacunado porque en el pasado tuvo «reacciones adversas» y el médico le aconsejó no hacerlo.

La pregunta del juez desconcertó por completo a la madre, quien ahora espera una resolución a favor en los próximos días.

La abogada de Firlit, Annette Fernholz, declaró que el fallo fue una extralimitación y apelarán la decisión; mientras que el letrado del padre, Jeffery M. Leving, aseguró que estaba de acuerdo con la decisión del juez porque «muchos niños murieron por el Covid».

Mientras tanto, la madre no declaró si tomará la decisión de vacunarse, pero dijo que está apelando la decisión porque cree que el juez se extralimitó en sus funciones.