PREGUNTAS A SÁENZ DE ORÁN, EMBARCACIÓN, TARTAGAL, METÁN Y ROSARIO DE LA FRONTERA

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, brindó una entrevista exclusiva en los estudios de Canal 9 Multivisión Federal. En este contexto, los móviles de Orán, Embarcación, Tartagal, Metán y Rosario de la Frontera, pudieron realizar preguntas que inquietan a las personas que viven en cada uno de estos municipios.

ORÁN: EJÉRCITO EN LA FRONTERA Y REFUERZO DE PERSONAL SANITARIO PARA EL HOSPITAL

En primera instancia, Sáenz afirmó que continúa en contacto permanente con la ministra de Seguridad de Nación, para que refuercen la presencia del Ejército en zona fronteriza y evitar el cruce de extranjeros a Salta. Con respecto a los profesionales del sector sanitario que requirieron desde el hospital San Vicente de Paul, Sáenz agregó: “Esta semana van a llegar estos profesionales entre médicos y personal de salud, para atender esta situación y esperemos que no sigan aumentando los casos”.

EMBARCACIÓN: PROFESIONALES MÉDICOS PARA EL HOSPITAL LOCAL Y ESPECIALIDADES Y COPARTICIPACIÓN PARA EL MUNICIPIO

“Cuando asumimos nos encontramos en Embarcación con un hospital lindo, pero vacío, con falta total de recursos humanos e insumos. No hay que hacer más hospitales, hay que poner a funcionar los que ya tenemos. Es lo que estamos haciendo, entregando ambulancias, insumos y nombrando profesionales para cada uno de ellos. Recibimos un sistema de salud colapsado en todo sentido y lo vamos recuperando. Y en medio de esta recuperación apareció esto (el coronavirus). Estamos ayudando a los intendentes como podemos a todos, somos una de las pocas provincias que logró pagar sueldos y aguinaldo”.

TARTAGAL: CONTROLES A CIUDADANOS CON DOBLE NACIONALIDAD QUE COBRAN BENEFICIOS SOCIALES

“Es un tema que tiene que ver con Migraciones y con Anses. Lamentablemente, lo único que podemos hacer es prohibir que entren si no certifican residencia en Argentina. Si no pueden acreditar residencia en Salta, no podrá ingresar ni a cobrar beneficios sociales. Esta situación no solamente pasa en Salta, pasa en Formosa y en otras provincias que tienen frontera con otros países”.

METÁN: TERAPIA INTENSIVA PARA EL HOSPITAL EL CARMEN

“Está empezada la obra en el lugar, pero queda mucho por hacer. me comprometí en conseguir los fondos para terminar la terapia intensiva del hospital. Es prioridad que los hospitales de cabecera tengan todo el equipamiento. En estos días empieza la planta potabilizadora del río Conchas. En agosto, aproximadamente, vamos a comenzar esa obra, por lo menos eso hablé con el ministro Camacho”.

ROSARIO DE LA FRONTERA: LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL HOSPITAL ESTÁ REDUCIDA Y EL DIRECTOR DEL NOSOCOMIO PIDE REDOBLAR ESFUERZOS A LOS MÉDICOS

“Sería bueno que acompañen los médicos de la parte pública y también de la parte privada. Sería bueno que todos acompañen. Si trabajan en la parte pública, están obligados a ayudar. De esto se sale con solidaridad, es fundamental que, si hay cuestiones que pueden mejorar la salud de muchos, es fundamental ser solidarios”.