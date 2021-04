PREMIOS MARTIN FIERRO. SE HARÁ LA GALA. ¿CUÁNDO Y COMO SERÁ?

Los Premios Martín Fierro es la ceremonia que lo que él mundo del espectáculo argentino espera con muchas ansias. Es que en esta celebración se dan a conocer los mejores trabajos que se realizaron en la televisión abierta durante el año.

Debido a la pandemia por coronavirus, todavía no se pudo realizar. En las últimas horas, en diálogo con “Teleshow”, Luis Ventura, presidente de APTRA, confirmó que ya está todo encaminado para que el evento se realice. “Nosotros lo teníamos autorizado desde hace mucho tiempo, pero el gran problema eran los canales y no lo hicimos porque no había una pantalla que lo televisara”, comenzó diciendo el periodista.

“Ahora apareció una pantalla que es El Nueve. Nosotros habíamos negociado con El Trece, Telefe, América y la Televisión Pública, pero ninguna se animó a dar el paso adelante con las estadísticas y las decisiones arbitrarias de la pandemia. Entonces, al no tener pantalla, la empresa Red Cube-compradora de los derechos de los Martín Fierro-no tenía la posibilidad de vender la pauta publicitaria”, expresó Ventura.

“Hoy por hoy tengo arreglado para que sea así. Si hay cambios en las habilitaciones ya no lo sé”, sostuvo Luis. “Frente a esta situación yo ya no la puedo manejar. Nosotros nos tenemos que encolumnar detrás de lo que decide Nación”, señaló ante lo que puede llegar a pasar en los próximos días si hubieran nuevas restricciones.

El evento se desarrollará en el estadio Luna Park en el mes de junio y premiará a las producciones televisivas solo del 2019. “Yo quería hacer una pasarela o un desfile de modelos con un diseñador muy importante que me ofreció entre cinco y diez vestidos de alta costura para sortear entre los televidentes”, expresó Luis.

Además, el titular de la entidad de periodistas del espectáculo dijo que tomarán todas las medidas necesarias para cumplir a rajatabla con los protocolos. “Vamos a tener un panel de infectólogos que nos protocolicen todo, vamos a tener testeos para los posibles 500 invitados, de los cuales podrán ir los nominados y figuras con un solo acompañante. Habrá un reglamento para preservar todo lo posible el tema sanitario”, detalló.

Luis Ventura anticipó que las producciones de televisión abierta del 2020 tendrá otra entrega que se realizaría entre noviembre y diciembre. Además, se refirió al resto de las entrega que planea APTRA para el presente año. “Estoy negociando con Neuquén para el Martín Fierro digital, el de Radio 2019 hay tres empresas interesadas que después negociarían con los canales y el Provincial están en disputa hacer la transmisión desde San Juan o Córdoba. Solo me falta el Cable”, manifestó.

“Me animo a contarlo porque después de lo que hicieron en los (premios) Oscar es lo que yo vengo peleando acá hace un año y pico”, sentenció Ventura.