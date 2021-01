PREOCUPA EL AUMENTO DE CASOS DE COVID, DENGUE Y SALMONELLA

El Gerente del hospital del Milagro, Julio Garzón se mostró preocupado esta mañana en una entrevista por canal 9 multvision por la situación sanitaria de la provincia y la cantidad de casos que hay de dengue, coronavirus, salmonella, “son patologías que se van a presentar juntas en algún momento y hay que tratarla de esa manera, por el momento no tuvimos casos de pacientes que tengan dos patologías juntas. Estas patologías necesitan soporte, no tanto tratamiento médico. En cuanto a la mortalidad tiene que ver mucho con cada paciente. Primariamente son febriles, el diagnóstico siempre va estar como fantasma tratándose la diferencia de cual es cual. No hay tratamiento específico para este tipo de patologías, se lo trata con soporte. Uno trata de hacer el diagnóstico por laboratorio más que nada”.

Consultado por la curva de covid, dijo que en el hospital del milagro hay casos de coronavirus, “nos estamos ocupando más que nada por los casos de salmonella que son los que están más en auge que el covid en esta época”

Sobre casos de dengue, dijo que en la capital no hay datos sobre diagnósticos positivos de dengue, “hasta ahora fue todo en el norte de la provincia”.

Sobre la salmonella es la vedette de la época, “los diagnósticos están apareciendo en la mayoría de los pacientes, hay desde 15 años hacia arriba”.