PREOCUPA EL MULTITUDINARIO FESTEJO EN CENTRAL NORTE: “NO ENTIENDEN LO QUE ESTAMOS VIVIENDO”

El gerente del hospital Materno Infantil, Federico Mangione, se mostró sumamente molesto por los últimos acontecimientos que se realizaron en Salta, como la marcha de mujeres y el centenario de Central Norte. Sobre el multitudinario festejo de los hinchas del Cuervo, el médico se mostró indignado: “Parece que la gente no entiende lo que estamos viviendo”, dijo.

“Parece que nos olvidamos de lo que vivimos, de la gente que murió, cuando nos faltaba el oxígeno. La verdad que lo que pasó en Central Norte me molesta mucho, estuvo mal lo que han hecho, porque ellos mismos cuando tengan un familiar que se esté muriendo van a venir a apedrear porque no hay camas. La gente no está usando el barbijo como corresponde. Si tomamos actitudes inteligentes no habrá encierro, pero parece que no entendemos la cosa”, dijo primeramente Mangione por CANAL 9 MULTIVISIÓN.

En el mismo sentido, indicó que lo mismo sucedió con la marcha de las mujeres el 8 de marzo, cuando se reunieron en la Plaza 9 de Julio alrededor de 2 mil personas. “Hay que decir que soy uno de los principales defensores de los derechos de la mujer y todas esas cosas, pero yo pido un poco de conciencia, que comencemos a cuidarnos y cuidar a los grandes. No vayan a creer que porque estamos vacunados esto se terminó. Para que haya algo de tranquilidad tiene que haber pasado la enfermedad el 70 por ciento de la gente o tener vacunada al 70 por ciento de la gente, algo imposible”, comentó el médico, quien se mostró sumamente preocupado.

El gerente del hospital Materno Infantil dijo que la gente debe empezar a extremar cuidados y a respetar las reglas, “para evitar problemas importantes”. “En el hospital tengo una ocupación del 90 por ciento de las camas por patologías habituales. Hay enfermedades con las que se debe seguir trabajando, la gente tiene que entender el esfuerzo que está haciendo el sistema de Salud. Estoy molesto porque no tomamos conciencia. Tenemos una memoria frágil, hace unos meses atrás estábamos desesperados por conseguir camas. Vengo advirtiendo que estoy preocupado, cuando comiencen los primeros fríos vamos a tener un dolor de cabeza muy grande”, agregó.

“Les pido por Dios que nos cuidemos, que pensemos un poco en el recurso humano porque no hemos aumentado el recurso humano. Hay gente que se está reinfectando, gente con dengue y COVID-19. Estamos agotados, el sistema está agotado y tenemos una delgada línea que en cualquier momento se va cortar y va a ser cuando estemos saturados con pacientes con Covid”, dijo al referirse al gran esfuerzo que sigue haciendo el Sistema de Salud provincial.

“Parece que la gente no entiende lo que estamos viviendo. A la gente sinceramente no le interesa. Podemos tener una carpa con 300 camas y 300 respiradores, pero no tenemos quien maneje todo eso. Tenemos que poner gente idónea que sepa hacerlo. En medicina 1 más 1 no es dos y te puede salir el tiro por la culata en cualquier momento”, finalizó.