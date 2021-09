PREOCUPA LA SALUD DE PINKY: LA PANDEMIA LA AFECTÓ

Lidia Satragno, más conocida como Pinky, atraviesa un momento muy delicado de salud y hay preocupación. El periodista Juan Etchegoyen contó que la «pandemia agravó su estado» de la salud de la conductora de 85 años.

“Hay una información de último momento con respecto a la salud de Pinky”, dijo el conductor y añadió: “Hay mucha preocupación por estas horas. El viernes hablé con Raúl Lavié y en un momento le pregunté por Pinky y sorprendió con su relato e información. Me puse a averiguar después de lo que contó el cantante en este programa”.

Aclaró que cerca de la familia le ratifican la información. «Seguí investigando y lo que me dicen es que la pandemia agravó su estado de salud. Se está haciendo daño a ella misma me dicen por esta situación que te estoy contando. Ya pasaron más de dos años de la última vez que la vimos en la televisión”.

El comunicador accedió a esta información después del relato de Lavié en su programa donde realmente fue profundo con su relato angustiante. “Ella no está bien, se ha entregado. A mi me da mucha pena, no lástima. Lo que ha significado para la sociedad y la historia del espectáculo, Pinky. Es tan grande su inteligencia y belleza, y que se haya abandonado y que no quiera ver al aire libre y a la gente. Me duele muchísimo porque no se merecía ella esto”, expresó el intérprete en las últimas horas.