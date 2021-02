PREOCUPACIÓN EN SALTA POST FERIADO DE CARNAVAL: ¿SE TOMARÁN NUEVAS MEDIDAS?

En el marco del fin de semana largo por el carnaval, la Policía de Salta detectó una gran cantidad de fiestas clandestinas y eventos sin autorización. Esto generó preocupación en el Gobierno provincial por un rebrote de COVID-19, como sucede en otras partes del mundo. En este marco, Matías Posadas, secretario General de la Gobernación, pidió “reasumir la responsabilidad individual”.

Por CANAL 9 MULTIVISIÓN, Matías Posadas explicó que esta situación durante el carnaval era esperable, como lo que sucedió a fines del año pasado. “Por eso, nosotros seguimos con el tema de las recomendaciones. Se va a cumplir un año de la emergencia y hemos repetido hasta el cansancio la aplicación de los protocolos y la responsabilidad individual. Esto está pasando, lo vimos en Jujuy pero también lo vimos en distintos lugares de Salta, con fiestas clandestinas y lugares en los que no se respeta la distancia de dos metros. Como medida principal tenemos que saber que la pandemia continúa y todos tenemos que reasumir la responsabilidad y el cuidado individual”, señaló.

En el mismo sentido, Posadas indicó que el COE – Comité Operativo de Emergencia – determina los protocolos y estos protocolos implican también que una persona que tiene dudas o síntomas, luego de haber sido contacto estrecho de un paciente positivo “realice un inmediato aislamiento”. “En algún punto tenemos que lograr que las personas reasuman el compromiso social. La responsabilidad del Estado o la obligación del Estado de hacer controles es importante, pero más importante es que la gente asuma una conducta responsable”, comentó el funcionario.

Posadas marcó que lamentablemente este fin de semana largo se hicieron muchas fiestas clandestinas y volvió a pedir por la responsabilidad social de las personas. “No podemos delegar el 100 por ciento de la responsabilidad al Estado, sino que hay que hacer hincapié en la responsabilidad individual”, resaltó.

El secretario General de la Gobernación indicó que “hay un evidente relajamiento de la población” y sostuvo que la pandemia todavía no ha pasado. “Si bien están llegando las vacunas, tenemos que ser precavidos con eventos sociales, fiestas y reuniones. Los contagios no se ven masivamente en lugares de trabajo, sino en eventos sociales, donde el relajamiento es mayor. Esto va a traer consecuencias, esperemos que no como en los meses más complicados el año pasado. Lo que pasó en Jujuy es una prueba del relajamiento que hay, pero también hay que ver lo que pasa en nuestra provincia con eventos no autorizados”, indicó.

POSADAS, SOBRE SABRINA SANSONE: “LOS FUNCIONARIOS TENEMOS QUE DAR EL EJEMPLO”

Este fin de semana, la secretaria de Cultura de la Provincia compartió imágenes en sus perfiles de redes sociales carnavaleando en Jujuy. Al respecto, Matías Posadas dijo que los mismos funcionarios deben cumplir con los protocolos y que a la situación hay que verla de forma generalizada, tanto para funcionarios como para ciudadanos comunes. “Al ser funcionarios tenemos que dar el ejemplo, hago una consideración en términos generales, tenemos que transmitir en las recomendaciones, pero tenemos que ser responsables, con la acción y con el ejemplo. Si presenta una renuncia o no, es una cuestión personal de cada funcionario, yo solo hago apreciaciones de cómo tiene que accionar un funcionario”, consideró.

“LAS CLASES SON ESENCIALES”

Sobre este aspecto, el secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, opinó que las clases presenciales son una actividad esencial. “Es un compromiso de todas las provincias y de la sociedad en general. Se viene trabajando con todos aquellos que tienen que garantizar que las clases vuelvan, hay que trabajar fuerte con los protocolos. Se pueden hacer todas las actividades, pero siempre asumiendo el compromiso de cumplir los protocolos. La vuelta a clases tiene que ver con la preparación de las escuelas y también con cosas puntuales que garanticen esa vuelta. Si hay algún establecimiento que falta poner a punto, se lo va a poner a punto, sobre todo las instalaciones sanitarias para garantizar el regreso a clases”. informó.