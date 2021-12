Presupuesto Municipal 2022: «La Obra Pública disminuye en 100 mil pesos»

La concejal Carolina Am votó en contra del Presupuesto. Aseguró que con él, la Municipalidad impondrá un tarifazo a los comerciantes.

Con voces a favor y otras en contra, el Concejo Deliberante capitalino aprobó el Presupuesto Municipal 2022, que fija un monto de $14.367 millones y un aumento en los impuestos que, según consideró la concejal Carolina Am, impactarán en el bolsillo de las Pymes y comercios.

«Se trabajó en dos jornadas para tratar las modificaciones en el Código Tributario, en la Ordenanza Tributaria y en el Presupuesto 2022. Yo voté en contra porque no estoy de acuerdo con el tarifazo que impone la Municipalidad. Esto va a generar un fuerte impacto en las Pymes y en los comerciantes. Estos son pasos para atrás. Lo ideal hubiera sido que sea escalonado o de una manera diferente. Sabemos que hay inflación pero que no sea tan fuerte el impacto para estos sectores», recalcó Am en una entrevista con Multivisión.

La edil también opinó que no hubo tiempo para trabajar en el Presupuesto 2022 y que tampoco obtuvo respuestas del oficialismo a algunas dudas planteadas durante las dos jornadas de debate. «No tuvimos respuestas sobre preguntas respecto al plan de Obras Públicas, que se disminuye en 100 millones de pesos. Quedaron baches para complementar la información y aprobar el Presupuesto», agregó.

«La unidad tributaria impacta en mas del 50 % de los impuestos que paga el vecino. El municipio dice que saca 11 impuestos para que la gente pague menos pero muchos de esos impuestos no tienen real incidencia en el bolsillo de la gente. Sí impacta en la tasa inmobiliaria y en el aumento automotor. Con esta suba se corre el riesgo de que la gente deje de pagar», finalizó.