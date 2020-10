“PREVENCIÓN, DISTANCIA E HIGIENE” EL PEDIDO DE NACIÓN DURANTE EL PLAN DETECTAR EN VAQUEROS

En el municipio de Vaqueros se lleva a cabo el programa Detectar, mediante el cual se realizan testeos para buscar casos positivos de Covid -19.

El Dr. Alejandro Costa Subsecretario de Estrategias Sanitarias de Nación se refirió al trabajo que realiza la provincia. “Salta esta trabajando intensamente para reducir la cantidad de casos, tiene municipios con trasmisión comunitaria, esta tratando de lograr un equilibrio entre la cantidad de casos y la atención de calidad en materia sanitaria” expresó.

Costa destacó que hay un trabajo en conjunto con nación, es Detectar Federal el que esta buscando casos positivos para el aislamiento y cuidado.

“La nación esta intensamente abocada a llevar adelante el Detectar junto a las autoridades provinciales, estamos trabajando en conjunto con los ministros y ministra de las distintas jurisdicciones” enfatizó.

Asimismo destacó a todo el equipo médico que realiza un gran esfuerzo en la lucha contr ala pandemia.

En cuanto a la situación en el municipio de Orán dijo que el equipo que envió nación está reduciendo el impacto del virus. “Se coordina desde la capital salteña para toda la provincia” subrayó.

Visualizando el 2021, el funcionario nacional indico que tenemos que estar preparados con los virus respiratorios, sobre todo en las épocas en las que se reduce la temperatura ambiente, el frio afecta y genera enfermedades respiratorias. “La situación epidemiológica será diferente porque ya esteremos trabajando con la vacunas, ojalá ya las hayamos recibido y distribuido”.

“Tenemos que tener la capacidad del diagnóstico laboratorial y el nexo clínico epidemiológico” detalló Costa, añadiendo que “lo primero es prevenir, segundo si hay síntomas consultar, y tercero ver que paciente requiere test de laboratorio, y a que persona se le realizará aislamiento, tratamiento y seguimiento”.

“Hay que fortalecer las medidas preventivas” remarcaba el médico, dejando en claro que lo que le gusta “mas que pronóstico es hacer un diagnóstico”.

En cuanto al recurso humano dijo que “hay que cuidar al que cuida, haciendo mención a las condiciones de trabajo, equipamiento, infraestructura y medidas de prevención ante el contacto con colegas o personas que hayan contraído el virus.

En caso de ser necesario Costas expresó que se debe recurrir a nuevos en base a contratación, ya sea de profesionales o voluntariado, ya que nación trabaja con instituciones formadoras de salud.

También se refirió a la ocupación de camas en la provincia, informando que según las cifras que manejan a nivel global es del 78%. “Con prevención tenemos que evitar que ese porcentaje se incremente” enfatizó.

Ante las altas temperatura y la llegada de la temporada estival en la provincia, Costas adelantó que “vamos a tener una coexistencia de coronavirus y dengue. Por eso Salta y su norte será prioridad para el Ministerio de Salud de nación.

Costa hizo un llamado a la población subrayando que “la organización comunitaria y la actitud preventiva, es lo que no le dará lugar al mosquito; si no hay mosquino, no hay dengue en Salta”.