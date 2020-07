PROCESARON AL EXMINISTRO NICOLÁS DUJOVNE

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó este martes al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018, informaron fuentes judiciales.

El lunes el juez había tomado idéntica medida con el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, a quien había indagado el viernes pasado, en la causa en la que se investiga si el gobierno de Mauricio Macri benefició en las concesiones viales otorgadas a empresas relacionadas con la familia del ex presidente. Dietrich fue procesado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y le aplicaron un embargo de 500 millones de pesos sobre sus bienes.

Dujovne, en tanto, declaró el lunes por videoconferencia, sólo para entregar un escrito en donde rechazó las acusaciones y se negó a responder preguntas. En el escrito advirtió que él no firmó los contratos que están bajo la lupa. ” El Ministerio que yo dirigía no emitió ningún juicio de valor, ni tampoco opinó si estaba bien o mal, porque no le correspondía hacerlo, nada más”, decía el texto, con el cual no convenció a Canicoba Corral.