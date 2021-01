PROFUNDA REFLEXIÓN DE CELESTE CID EN SU CUMPLEAÑOS: “NO EXTRAÑO NADA MIS VEINTIS, LA COSA SE PONE CADA VEZ MEJOR”

Celeste Cid cumplió 37 años el 19 de enero y compartió en Instagram una profunda reflexión.

“Justo en mi horario de cumple, 12.05. Hoy se festeja; más allá de ser un día especial, vienen siendo años muy especiales; me siento agradecida”, comenzó la actriz su posteo.

“Cuánto se dijo acerca de que “las mujeres a los 20 están en su “mejor momento”, ..cuánto hemos cargado, ¿no? (¿el “mejor momento” de alguien se mide en la medida de cuán objeto consumible sea?”, siguió.

Y continuó: “Una vez más esa presión pisándonos la cabeza, .. y el alma.) No extraño nada mis “veintis”, era una bola de interrogantes tratando de hacer pie, observando un mundo que me parecía girar demasiado rápido”.

“Hoy me abrazaría y me diría “Sí. Estamos en un mundo que gira demasiado rápido, no sos vos la “extraña”, está bien que algunas cosas te parezcan raras, y está bien que no quieras acostumbrarte a eso”, puntualizó Cid.

“Cumplo 37, la cosa se pone cada vez mejor, más allá de los contextos, o, quizá , ‘por’ esos contextos, que son quienes nos impulsan, cambian y mantienen despiertos”, remarcó la actriz.

Y cerró: “Me siento así: despierta. Con menos prisa por llegar y más felicidad de estar. Atenta a dejar que me sorprenda una flor, un atardecer, una luna completa, una tormenta de nieve en otro país, pero que un poco también es mía .. Y tuya.. no importa donde vivas. Hay algo mágico en el sólo hecho de existir, deseo regalarme no olvidarlo”.