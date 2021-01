PROPIETARIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN FUERON PRESIONADOS A PAGAR

En medio del escándalo, Carolina Martin, viuda de Pablo Pandolfi habló con Multivisión y explicó que hace días le llegó la segunda notificación de una mediación dirigida a su difunto marido, intimando a pagar por la casilla donde se encuentra instalada la antena de la radio en el cerro 20 de febrero, “pase un muy mal rato cuando me dijeron que el lugar donde estamos es de Ana Laura Ragone, quien se encontraba representada en la audiencia por la abogada Cecilia Bentivoglio”.

“En la audiencia nosotros explicamos que el lugar no era de ella, pero me amedrentaban diciendo que si llega a pasar algo dentro de esa casilla la responsable iba a ser yo y además me pidieron un canon anual cercano a los 400 mil pesos”.

La viuda dijo que ya tuvo dos mediaciones, “en la primera nos trataron bien pero en la segunda nos exigieron plata”.

Agregó, “Ahora tengo una tercera mediación que es el lunes 8 y ahí tenemos que presentar posiciones. Ellos están muy cerrados en que ese lugar es propiedad de la familia Ragone. Me dijeron que van a presentar medidas cautelares en la empresa EDESA para que corten la luz en las casillas que están en teoría en territorio de ellos”.

Además notifican a Pablo Pandolfi, mi difunto esposo que ya no está, porque el medidor de luz sigue a su nombre, es improlijo el trabajo que están haciendo. Yo fui a la mediación en son de paz, con la voluntad de ver que pasaba, pero la abogada Bentivoglio me dijo que yo estaba encubriendo a algunas personas, y eso me molestó. Uno está sensibilizada por la pérdida, ya van a ser 5 meses que Pablo no está y entonces no es fácil”, momento en que rompió en un angustioso llanto frente a cámara.