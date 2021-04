PROTESTAS EN OLIVOS Y EN EL OBELISCO CONTRA LAS NUEVAS RESTRICCIONES DEL GOBIERNO

Cientos de personas vuelven a protestar este sábado por la tarde en el Obelisco, Plaza de Mayo y frente a la Quinta de Olivos, en reclamo por las nuevas restricciones oficiales que comenzaron a regir el viernes por la noche en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para tratar de aplacar la segunda ola de coronavirus. Algunos de los manifestantes llevan cacerolas, pancartas y banderas argentinas para expresar su disconformidad contra la polémica decisión de volver a la Fase 2.

Además de las quejas de los comerciantes, que ahora solo pueden abrir sus puertas entre las 09:00 y las 19:00, una de las principales críticas al decreto es por la suspensión de las clases presenciales durante 15 días.

Las flamantes medidas debutaron ayer a las 20:00 con un alto acatamiento, aunque no faltaron escenas de violencia y multas a propietarios de bares que intentaron desafiar las nuevas normas.

En este sentido, intendentes del AMBA celebraron el elevado cumplimiento que tuvieron durante la primera jornada las nuevas normas medidas. Además, la ministra de Seguridad Sabina Frederic dijo que hubo una “merma significativa” en la circulación.

En medio de los reclamos de la gente, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero acusó este sábado al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de “politizar” la suspensión de las clases presenciales. Fue luego de que la Ciudad de Buenos Aires presentara un amparo ante la Justicia para intentar que los chicos no abandonen las aulas.

“Lo sabe el jefe de Gobierno de la Ciudad, y creo que él lo que está haciendo es politizar una situación que no agrega nada, sino que justamente termina angustiando más a los angustiados, y enoja más a los enojados”, apuntó el jefe de Gabinete

Con respecto a la presentación que el gobierno de Rodríguez Larreta realizó en la Justicia, aseguró que desconoce los tiempos de la Corte Suprema o si se expedirá este fin de semana. “No tengo esa información. Ahí no se expide de fondo, sino que lo único que está diciendo es que procedimentalmente tiene competencia, nada más, para dar tratamiento al tema”, sostuvo Cafiero.

Por su parte, la Ciudad no descarta que la Corte se expida este fin de semana sobre el cierre de escuelas. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, afirmó: “La Corte no tiene plazos, pero hay una medida cautelar y una demanda tan fuerte, que fue la reacción de las familias, que me parece que eso también los jueces lo escuchan y entienden la gravedad de la situación”, remarcó Acuña.

“Me encantaría poder darles a las familias la información y tranquilidad que les permita organizarse para el lunes. No quiero resignarme a que no haya oportunidad”, indicó. “La Corte tiene que resolver la cautelar, que supone una decisión de urgencia, hasta que se resuelva la cuestión de fondo”, explicó.

La ministra porteña no descartó que esa situación se resuelva de forma inmediata, aunque insistió en que continúan pendientes de novedades. “Nosotros esperamos que suceda durante el fin de semana. No vamos a dejar de insistir”, dijo.