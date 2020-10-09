Señal Nacional de Noticias vía Satélite
Destacadas

REPORTE COVID EN SALTA: 270 NUEVOS CASOS; 478 MUERTES Y 221 PACIENTES EN TERAPIA INTENSIVA

La Provincia emitió el un nuevo reporte de Covid-19 y el mismo muestra que los casos positivos siguen en ascenso. En un día, en Salta se registraron 270 nuevos infectados y las muertes suman un total de 478. Asimismo, 221 personas están internadas en terapia intensiva.

Del total de estos casos, 126 son sospechosos; 11 corresponden a contactos estrechos y el resto está en investigación. La cantidad de pacientes infectados llegó a 14.656 y ya se encuentran recuperadas 11.574 personas.

Las muertes por Covid-19 ascienden a 478. En este marco, hay 221 pacientes internados en terapia intensiva y 90 de ellos están con asistencia respiratoria mecánica.

EL DETALLE POR DEPARTAMENTO Y LOCALIDAD:

Fecha de Actualización: 09/10/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 11 175
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 3 31
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 1
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 14
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 0 1
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 60
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 8 59
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 0 4
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 1 36
CACHI 1 29
PAYOGASTA 0 7
DEPARTAMENTO CAFAYATE 8 80
CAFAYATE 8 80
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 95 7628
ATOCHA 0 15
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 90 7298
VILLA SAN LORENZO 5 311
DEPARTAMENTO CERRILLOS 20 602
CERRILLOS 9 449
LA ISLA 0 3
LA MERCED 10 136
SAN AGUSTIN 1 14
DEPARTAMENTO CHICOANA 11 158
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 6 61
EL CARRIL 4 95
EL MOLLAR 1 2
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 29 893
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 2 156
COBOS 0 2
EL BORDO 3 90
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 24 641
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 11 1666
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 1 172
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 6
EMBARCACION 0 150
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 1 130
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 3 285
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 6 876
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 20
GUACHIPAS 0 20
DEPARTAMENTO IRUYA 1 64
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 1 53
ISLA DE CAÑAS 0 9
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 2 176
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 1 41
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 1 134
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 11
EL JARDIN 0 0
EL TALA 1 10
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 1 1
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 1 1
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 93
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 2 79
LA VIÑA 0 11
TALAPAMPA 0 3
DEPARTAMENTO LOS ANDES 4 162
OLACAPATO 1 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 3 139
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 4
TOLAR GRANDE 0 16
DEPARTAMENTO METÁN 11 182
EL GALPON 3 23
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 2
METAN VIEJO 0 3
RIO PIEDRAS 0 7
SAN JOSE DE METAN 8 146
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 15
MOLINOS 1 10
SECLANTAS 0 5
DEPARTAMENTO ORÁN 35 2003
AGUAS BLANCAS 2 36
COLONIA SANTA ROSA 17 252
EL TABACAL 0 10
HIPOLITO YRIGOYEN 3 65
PICHANAL 4 87
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 9 1527
URUNDEL 0 26
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 128
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 58
LA UNION 0 4
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 8
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 1 47
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 55
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 0
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 24 479
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 18 244
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 2 50
ROSARIO DE LERMA 4 183
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 11
ANGASTACO 0 10
ANIMANA 0 1
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 18
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 1 8
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 1
TOTALES 270 14656

Artículos Relacionados

Dólar y caída económica para 2020 y 2021: la preocupación de bancos y consultoras

Gustavo Mes

Hasta 29% del aumento de $4.000 a los privados se podrían ir en el Impuesto a las Ganancias

Prensa Multivisión HD

LA CIUDAD DE SALTA EN ALERTA ROJA POR LOS CASOS DE COVID 19

Maria Ester Herrera