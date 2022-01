Repudiable y peligroso: mató de un disparo al perro de su vecina

Conducía su moto en estado de ebriedad. Comenzó a tirarle piedras a los perros de la cuadra, después le disparó a la mascota de una mujer. Está libre.

El fin de semana pasado en Coronel Moldes, un hombre que manejaba su moto en estado de ebriedad comenzó a arrojarle piedras a los perros que se le cruzaban. Fuera de si y en un actitud peligrosa, fue a su casa, sacó una pistola y, de un disparo, mató a la mascota de su vecina. El sujeto está libre e impune por lo que hizo.

Natali Medina, la dueña del perrito asesinado, contó que al momento del ataque no estaba en la casa y que un vecino la llamó para contarle. Esta dolida porque la mascota era parte de la familia y tiene miedo porque el agresor está suelto. “Mi perro estuvo en mi casa en todo momento. No entiendo porque le disparó. No hay ninguna justificación para lo que hizo. La Policía llegó bastante tiempo después pero los vecinos me ayudaron en todo momento”, contó la mujer.

Natali Medina vive con sus cuatro hijos de 14, 11, 5 y 2 años de edad y tiene otros perros. Está preocupada porque el hombre representa un verdadero peligro para su familia, y para toda la comunidad.