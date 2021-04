REUNIÓN ENTRE EL PRESIDENTE Y LARRETA : NO HAY MARCHA ATRÁS. MANTENDRÁ LAS MEDIDAS TOMADAS

No hubo marcha atrás. La reunión de casi dos horas entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta no modificó las medidas anunciadas por el gobierno nacional.

Las clases presenciales estarán suspendidas durante al menos 15 días en el AMBA, entre el 19 y el 30 de abril. El jefe de Estado justificó su visión en una conferencia de prensa realizada en la Quinta de Olivos: “Desde que volvieron las clases, la curva de contagios asciende precipitadamente y algo que siento es que, todos queremos que se vuelva la presencialidad educativa pero detrás de la presencialidad se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana”.

Además agregó,” le mostré al Jefe de Gobierno sobre las medidas que esa curva muestra de modo exponencial de los casos y es una posta de lo que está pasando, vamos a seguir adelante con el decreto en marcha. Tiene que disminuir la circulación social”.

También, dijo que “la saturación de camas en bs as, en las clínicas, durante mucho tiempo se redujo, entonces el personal sanitario aprovecho para atender otras patologías que ocupan un número importante de camas en la ciudad”. Se espera que con este nuevo decreto, se puedan liberar camas para la atención exclusiva de enfermos de Covid.

Trotta sigue siendo el ministro de educación.