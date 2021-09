REVELARON CÓMO ESTÁ VICKY XIPOLITAKIS

Vicky Xipolitakis rompió el silencio después de mucho tiempo y contó cómo está su situación sentimental, luego de que se la involucre en diferentes romances.

En declaraciones con Juan Etchegoyen vía WhatsApp, el periodista contó la situación actual de la mediática de origen griego.

“No estoy de novia, estoy soltera y cuando puedo disfruto la soltería”, sentenció

Hace unas semanas, la mediática se había quejado de que le viven inventando romances y afirmaba que no está aun preparada para una relación seria. “Yo soy mucha mujer y no me gusta transmitir las cosas cuando todavía no estoy segura, y cuando encuentro un gran hombre me parece que hay que cuidarlo”, dijo en su momento