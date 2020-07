RICARDO DARÍN COCINÓ PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Ricardo Darín y su mujer Florencia Bas se sumaron a la campaña “Cocina Solidaria”, cuyo objetivo es cocinar y entregar viandas de comida a las personas en situación de calle.

Florencia mostró una foto del guiso que cocinó e invitó a quienes quisiera a participar de la iniciativa. “Salen viandas este finde especial anti frío. ¿Alguien se suma?”, comentó.

Además, desde la cuenta de la fundación mostraron una foto del actor en pleno proceso culinario. “With a little help from my friend (con un poco de ayuda de mi amigo”, expresaron, citando la letra de una canción de Los Beatles.