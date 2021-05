RIO NEGRO: MURIÓ POR NO CONSEGUIR CAMA EN TERAPIA

En la Ciudad de Cinco Saltos no había camas para poder recibir un hombre con coronavirus, quien terminó falleciendo.

Un hombre en Río Negro murió por no conseguir cama en terapia intensiva

Las historias que se leían desde Europa comienzan a ser noticia en Argentina. Pasó en Villa La Angostura(Neuquén) cuando este sábado se produjo el fallecimiento de un hombre de 37 años , quien murió sin tener cama de terapia intensiva disponible. Y ahora se suma otro hombre, de 70 años, quien con un cuadro grave por Covid-19 no pudo ser atendido en la ciudad de Cinco Saltos (Río Negro).

Las camas de terapia intensiva están al borde del colapso en casi todo el país, sobre todo en algunas ciudad del interior del país, donde prácticamente se siguen con todas las actividades sin restricciones.