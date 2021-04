RIVER ABRE LA DÉCIMA FECHA DE LA COPA DE LA LIGA, VISITANDO A CENTRAL CÓRDOBA EN SANTIAGO A LAS 21:30

River Plate visitará esta noche a las 21:30 a Central Córdoba en el Estadio Único de Santiago del Estero, en uno de los cuatro partidos que abrirán la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional. El Millonario buscará mantenerse en zona de clasificación en la Zona 1, donde es escolta del único líder Colón de Santa Fe.

El Ferroviario santiagueño, por su parte, hace cuatro partidos que no gana e intentará lograr un resultado que vuelva a meterlo entre los 4 primeros, en una semana donde ha sumado varias bajas en el plantel por coronavirus, entre ellos el técnico Gustavo Coleoni y cinco jugadores.

Además, en esta décima fecha se jugará el clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia el domingo a las 16:15 en 1 y 57, el estadio del Pincha, donde no se juega un clásico platense desde hace 16 años.

Por otro lado, Boca recibirá el sábado a las 21:00 a Atlético Tucumán en la Bombonera, San Lorenzo a Argentinos en La Paternal, Racing visitará a Arsenal e Independiente será local de Defensa y Justicia.

Copa de la Liga Profesional – 10º fecha – Partidos:

Viernes:

15:00: Talleres vs Unión – Zona 1

17:00: Aldosivi vs Rosario Central – Zona 2

19:15: Vélez vs Huracán – Zona 2

21:30: Central Córdoba vs River – Zona 1

Sábado:

14:00: Newell’s vs Patronato – Zona 2

16:15: Sarmiento vs Lanús – Zona 2

18:30: San Lorenzo vs Argentinos – Zona 1

21:00: Boca vs Atlético Tucumán – Zona 2

Domingo:

14:00: Colón vs Godoy Cruz – Zona 1

16:15: Estudiantes vs Gimnasia – Interzonal

18:30: Arsenal vs Racing – Zona 1

21:00: Independiente vs Defensa y Justicia – Zona 2

Lunes:

21:15: Banfield vs Platense – Zona 1

Posiciones Zona 1

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Colón 20 9 6 2 1 17 5 +12 2 River Plate 15 9 4 3 2 15 7 +8 3 Estudiantes 15 9 4 3 2 13 8 +5 4 Racing Club 15 9 4 3 2 9 8 +1 5 San Lorenzo 14 9 4 2 3 12 12 0 6 Central Córdoba 13 9 3 4 2 12 10 +2 7 Banfield 13 9 3 4 2 11 10 +1 8 Rosario Central 12 9 3 3 3 11 13 -2 9 Argentinos 11 9 3 2 4 7 8 -1 10 Godoy Cruz 11 9 3 2 4 15 20 -5 11 Aldosivi 8 9 2 2 5 11 13 -2 12 Platense 8 9 2 2 5 7 14 -7 13 Arsenal 5 9 1 2 6 7 19 -12

-Los 4 primeros clasifican a la Fase Final.