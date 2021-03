RIVER NO PUDO QUEBRAR A RACING EN EL MONUMENTAL, EL CLÁSICO TERMINO O A O

No se sacaron diferencias en Núñez. Los dos equipos siguen en carrera por clasificar a la próxima instancia de la Copa de la Liga.

River propuso, Racing se defendió y, finalmente, no se sacaron diferencias. El clásico por la séptima fecha de la Copa de la Liga terminó con un empate 0-0 en el estadio Monumental. Con este resultado, ambos equipos dejaron pasar la chance de ubicarse como únicos escoltas de Colón de Santa Fe, aunque siguen en la pelea por clasificar a la próxima instancia en la Zona 1 del certamen.

El equipo de Marcelo Gallardo y el de Juan Antonio Pizzi volvían a verse las caras luego de la humillación que había sido la victoria por 5-0 de los de Núñez en la Supercopa argentina disputada el pasado 4 de marzo.

El duelo se presentó disputado en los primeros minutos, aunque pronto quedó clara cuál iba a ser la tónica de la primera parte. River tomó las riendas del partido ante un Racing muy abroquelado en el fondo, por momentos con los 11 jugadores en su propio campo. De todos modos, al Millonario se le hacía muy difícil encontrar espacios y romper la férrea marca de los de Pizzi. Tan solo Alex Vigo con sus diagonales desde la derecha lograba aportar cierto desequilibrio.

La estrategia de la Academia parecía limitarse a evitar por todos los medios no sufrir una goleada como la de la reciente Supercopa argentina. Sus atacantes quedaban muy aislados y casi sin participación en ofensiva. Los locales, sin embargo, no estaban lo suficientemente lúcidos como para romper ese cerrojo impuesto del lado visitante. Fue así como el primer tiempo pasó sin jugadas de peligro y sin grandes emociones.

La segunda parte parecía mostrar una nueva tendencia. La Academia evidenciaba algunas fisuras en el fondo y River de arranque empezó a encontrar más espacios. Fue así como en un ataque veloz, el Millonario consiguió una falta y un tiro libre con el que pudo llevar peligro real por primera vez al arco de enfrente: Nicolás De la Cruz ejecutó, Gabriel Arias dio rebote, Julián Álvarez probó en la segunda jugada y otra vez se lució el arquero de la Academia.

Una jugada fortuita casi le da la ventaja al local tan solo unos minutos después: la defensa del conjunto de Avellaneda intentó rechazar, la pelota rebotó en la espalda de un jugador de River y casi termina dentro del arco de Arias.

Los de Gallardo presionaban en busca de la primera conquista y sobre los 12′ Racing se iba a quedar con diez hombres. En menos de ocho minutos Juan Cáceres iba a ver la segunda tarjeta amarilla, esta vez por una falta sobre Matías Suárez.

La supremacía del conjunto de Núñez era cada vez más intensa: Rafael Santos Borré tuvo un mano a mano que Arias logró repeler. River no podía quebrar el cero y Gallardo movía el banco con la idea de juntar gente en ataque: Jorge Carrascal, Agustín Fontana y Federico Girotti, ingresaron para intentar dar el golpe sobre el cierre, algo que ya no pudieron lograr. Fue un empate sin goles que de seguro conformó más a la Academia, que logró el objetivo de no sufrir una nueva caída ante los del Muñeco.

Con este resultado, River suma 11 puntos, mientras que Racing tiene 12. La Academia ocupa el último puesto que da un boleto a la próxima instancia del torneo. El líder de la Zona 1 es el invicto Colón de Santa Fe, con 19 unidades.