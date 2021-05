RIVER VA POR LA HAZAÑA CON UN JUGADOR DE CAMPO COMO ARQUERO

River recibe esta noche a las 21:00 Independiente Santa Fe en el Estadio Monumental por la quinta fecha de la Copa Libertadores, en un partido que será histórico. Tras la negativa de la Conmebol a autorizarle el ingreso de dos arqueros a la lista de buena fe, el Millonario deberá apelar a un jugador de campo para custodiar los tres palos esta noche.

Si bien no está confirmado, el elegido sería Enzo Pérez. El volante tendría un principio de desgarro, pero ante la situación límite le ofreció sus servicios a Gallardo y ayer fue probado en la práctica. Tras el brote masivo de covid en el plantel Millonario, River llegaría a presentar 11 jugadores si juega el mendocino, pero no contarían con suplentes; aunque hay una pequeña posibilidad que Javier Pinola sea un relevo. El defensor todavía no tiene el alta médica de su fractura de antebrazo.

Más allá de la pesadilla que vive el conjunto de Núñez por el coronavirus, ayer no llegaron buenas noticias desde Brasil. Junior dio el batacazo y venció 2 a 1 a Fluminense en el Maracaná, por lo que el Grupo D quedó al rojo vivo. Los brasileños siguen liderando con 8, luego vienen River y Junior con 6 y Santa Fe con 2. El Millo buscará al menos no perder esta noche para no complicar la clasificación.

Probables formaciones:

River: Enzo Pérez; Milton Casco, Tomás Lecanda, Jonatan Maidana, Héctor David Martínez, Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Felipe Peña Biafore, José Paradela; Julián Álvarez y Agustín Fontana. DT: Marcelo Gallardo.

Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos; Alexander Porras, Fainer Torijano, Alejandro Moralez, Miguel Nazarith; Leonardo Pico, Daniel Giraldo; Jersson González, Jhon Arias, Kelvin Osorio; y Jorge Ramos. DT: Harold Rivera.

Estadio: Estadio Monumental.

Árbitro: Víctor Carrillo (Perú)

Hora: 21:00.

Televisación: ESPN.