RIVER Y RACING DEFINEN DESDE LAS 22:10 LA SUPERCOPA ARGENTINA

A partir de las 22:10 en el estadio único “Madre de Ciudades” de Santiago del Estero, River y Racing definirán la Supercopa Argentina correspondiente a la temporada pasada. El Millonario arriba a esta definición como campeón de la Copa Argentina 2019, mientras que la Academia se ganó el derecho por ser campeón de la Superliga 2018/2019. Este título debió jugarse en marzo del 2020, pero se suspendió por la pandemia.

Ambos llegan a esta definición con varias bajas por lesión. En River no estarán Gonzalo Montiel ni Javier Pinola, y se esperará hasta último momento al colombiano Rafael Borré. Si bien Gallardo no confirmó el equipo, podrían debutar el lateral ex Colón Álex Vigo y el central ex Defensa y Justicia David Martínez.

En Racing son bajas por Covid Lucas Orban y Marcelo Díaz, mientras que Eugenio Mena tuvo una recaída cuando se recuperaba del coronavirus. Además, estará en duda hasta el final el arquero Gabriel Arias, que recibió un golpe el fin de semana.

El ganador del partido (que si no tienen un vencedor en los 90′ reglamentarios se definirá por penales), logrará un título más para sus vitrinas. En el caso de River busca su copa nacional número 13 y el campeonato 67 de su historia, para quedar a 3 de Boca, el más ganador. En el caso de Racing, intentará lograr su 14º copa nacional y el 32º título de su historia.

El árbitro será Darío Herrera (Diego Bonfá y Ezequiel Brailovsky, sus asistentes) y televisará TNT Sports.

Probables formaciones:

River Plate: Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, Robert Rojas, David Martínez, Fabrizio Angileri; Nicolás De La Cruz, Enzo Pérez, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Racing: Gabriel Arias o Gastón Gómez; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Joaquín Novillo, Lorenzo Melgarejo; Nery Domínguez; Matías Rojas, Leonel Miranda, Tomás Chancalay; Enzo Copetti y Nicolás Reniero. DT: Juan Antonio Pizzi.

Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Árbitro: Darío Herrera

Hora: 22.10

Televisación: TNT Sports